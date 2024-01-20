رياح وأمطار رعدية على هذه الولايات اليوم

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بتسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مع هبوب رياح على عدة ولايات من الوطن اليوم السبت.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن بعض الولايات ستشهد استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية منتصف نهار اليوم السبت.

والولايات المعنية بهذا التنبيه هي: الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البليدة، عين الدفلى والمدية.

كما أفاد تنبيه ثان لذات المصالح، بتسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم. السبت لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.

والولايات المعنية هي: البويرة، بجاية، جيجل والطارف.

بالإضافة إلى تسجيل استمرار هبوب رياح قوية إلى غاية منتصف نهار اليوم، على كل من ولايات: تيبازة، الجزائر العاصمة. بومرداس وبجاية.

أما الجنوب الجزائري سيشهد استمرار هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال إلى غاية الساعة الثالثة. بعد زوال اليوم السبت على بعض الولايات.

والولايات المعنية البيض، تيارت، الأغواط ،الجلفة، المسيلة، أولاد جلال، بسكرة، المغير والوادي.

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