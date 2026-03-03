رياح وأمطار رعدية غدا الأربعاء

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، هبوب رياح قوية وتساقط أمطار رعدية عبر عدة ولايات من الوطن يوم غد الأربعاء.

وأفاد تنبيه للمصالح نفسها، بهبوب رياح قوية وتشكل وزوابع رملية غدا الأربعاء على ولايتي البيض وتيميمون.

كما ستشهد ولايات سيدي بلعباس، تلمسان، النعامة، الشلف، تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية. الجلفة، الأغواط، المسيلة، البويرة، تيزي وزو، برج بوعريريج، سطيف، باتنة، بسكرة، أولاد جلال، غرداية، ورقلة، المنيعة، عين صالح، تساقط أمطار رعدية.

