رياح وأمواج عالية في هذه السواحل

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاربعاء، من هبوب رياح قوية تتعدى 50 كلم، على بعض السواحل الوطنية. كما سيكون البحر من قليل الاضطراب إلى مضطرب، حيث ستكون الامواج عالية.

وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية، فإن الرياح مرتقبة من الساعة التاسعة ليلا إلى غاية الثالثة من فجر الخميس.

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وعن السواحل المعنية، ذكر التنبيه، كل من العاصمة، دلس، ازفون، جيجل، سكيكدة، عنابة، القالة.

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