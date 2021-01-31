رياح وزوابع رملية تشلّ الطرقات في ولايات السهوب والجنوب

شلل في حركة المرور على الطريق الوطني رقم واحد

شهدت الطرقات الوطنية في ولايات الجنوب، على غرار الطريقين الوطنيين رقم 1 و 49، توقف العديد من السيارات وحافلات النقل الجماعي على حافة الطريق، وذلك بسبب قوة الرياح والزوابع الرملية التي ضربت أغلب الولايات الجنوبية، خلال صبيحة أمس، وإلى غاية الفترات المسائية.

وقد حجبت الأتربة والرمال المتطايرة بسبب العواصف الرملية، الرؤية تماما في الطرقات الرئيسية، مما اضطر أصحاب المركبات إلى التوقف لساعات على حواف الطريق، خاصة في طريق الولاية المنتدبة المنيعة وعين صالح، بالإضافة إلى طريق ولاية الأغواط – غرداية – ورڤلة.

كما شكّلت الزوابع الرملية تراكما كثيفا للرمال في وسط الطريق، الأمر الذي صعّب من حركة سير السيارات، التي فضّل أصحابها التوقف تفاديا لحوادث المرور والانزلاقات.

وفي الجلفة، وجد مستعملو الطريق الوطني رقم واحد الرابط بين الشمال والجنوب الكبير، لا سيما في شطره الرابط بين الجلفة والأغواط، نهار أمس الأحد، صعوبة كبيرة، نتيجة كثافة الزوابع الرملية وقوة الرياح التي بلغت 80 كلم في الساعة، مما أدى بسائقي مختلف المركبات، من شاحنات وسيارات سياحية، إلى الاحتماء على مستوى بعض محطات الخدمات.