رياح وزوابع رملية تضرب 38 ولاية اليوم

أفاد تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية، بهبوب رياج جد قوية وتشكل زوابع رملية على عدة ولايات من الوطن، اليوم الإثنين.

وحسب ذات التنبيه، وهو من المستوى الأول باللون الأصفر، فإن الولايات المعنية بتشكل الزوابع الرملية هي تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف.

وكذا ولايات النعامة، البيض، تيارت، سعيدة، الأغواط، غرداية، إليزي، ورقلة، الوادي، تقرت، المغير، بسكرة، المغير، بسكرة، أولاد جلال.

والمسيلة، الجلفة، البويرة، المدية، البليدة، تيبازة، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

هذا وكانت نشرية جوية خاصة صادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية،قد أفادت بهبوب رياح غربية إلى شمالية غربية بسرعة 70 الى 80 كلم/سا، غلى غاية مساء اليوم.

وتتمثل الولايات المعنية بهبوب الرياح في كل من بومرداس، وتيزي وزو، وبجاية، وجيجل، وتيبازة، وسكيكدة، عنابة، والطارف.

كما حذرت نشرية جوية خاصة، من هبوب رياح غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 60 الى 70 كلم/سا، متواصلة إلى غاية فجر يوم الثلاثاء.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من تيبازة، والجزائر، وبومرداس، وتلمسان، وعين تموشنت، وهران، والشلف.