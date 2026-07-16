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أخبار الجزائر

رياح وزوابع رملية عبر هذه الولايات

بقلم عايدة.ع
رياح وزوابع رملية عبر هذه الولايات
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أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بهبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الخميس.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها، سيتشهد عدة ولايات نهار اليوم هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال.

والولايات المعنية بهذا التنبيه هي الجلفة، تيارت، الأغواط، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان، البيض، النعامة، أدرار، عين صالح.

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رابط دائم : https://nhar.tv/sga8d
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