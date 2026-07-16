رياح وزوابع رملية عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بهبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الخميس.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها، سيتشهد عدة ولايات نهار اليوم هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال.

والولايات المعنية بهذا التنبيه هي الجلفة، تيارت، الأغواط، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان، البيض، النعامة، أدرار، عين صالح.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور