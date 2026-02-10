رياح وزوابع رملية غدا الأربعاء

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من هبوب رياح قوية مرفوقة بزوابع رملية غدا الأربعاء.

وأشارت المصلحة ذاتها في تنبيه لها من المستوى الأول باللون الأصفر، إلى أن الولايات المعنية بالرياح و الزوابع الرملية هي كل من المسيلة. أولاد جلال، الجلفة، تيارت، الأغواط، البيض.

وكانت الأرصاد الجوية ، قد حذرت في وقت سابق، من تساقط أمطار رعدية غزيرة، اليوم الثلاثاء، في الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، قالمة، قسنطينة.

كما نبهت من هبوب رياح قوية في الجزائر العاصمة، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، عين تموشنت. تلمسان، المسيلة، أولاد جلال، الجلفة، تيارت، الأغواط.

