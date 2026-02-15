رياح وزوابع رملية غدا الاثنين
بقلم أسماء
حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من هبوب رياح قوية و زوابع رملية، غدا الاثنين على العديد من ولايات الوطن.
كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الولايات المعنية بهبوب الرياح وزوابع الرملية هي كل من أولاد جلال، المسيلة، الجلفة. الأغواط، البيض، تمنراست، عين قزام، برج باجي مختار.
وأفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج كثيفة عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأحد.
وحذّرت نشرية خاصة للمصالح نفسها من تساقط أمطار غزيرة نهار اليوم على ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، البليدة، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة والمدية.
وحسب تنبيه للأرصاد الجوية ستشهد ولايات خنشلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، تيزي وزو وبجاية تساقط ثلوج كثيفة.
