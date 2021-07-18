قناة النهار الصيف يحلى معانا / الرياضة المنزلية و تحقيق أهداف ببرنامج فعال بقلم قناة النهار نشر في 18 جويلية 2021 - 11:34 رياضة شارك غرِّد 88 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=961853 اقرأ أيضا عبد الرحمان بن بوزيد: سنستقبل أكثر من 4 ملايين جرعة لقاح هذا الشهر قناة النهار 07 جويلية بومرداس: توزيع 3283 وحدة سكنية من مختلف الصيغ السكنية قناة النهار 03 جويلية سطيف: المركز الترفيهي السياحي "فريما كلوب" يفتح أبوابه أمام الباحثين عن الراحة قناة النهار 02 جويلية برنامج "Toutes Options": الجولة الثانية من البطولة الوطنية لسباق التل قناة النهار 17 جويلية