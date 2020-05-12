رياضية جزائرية تتوج بمنافسة عربية عن بعد بسبب كورونا!

تحصلت الرياضية ياسمين سعيدي من فريق أسود تيارت على المرتبة الأولى في بطولة نجم العرب للفنون القتالية عن بعد بسبب فيروس كورونا.

وقال عدة بوغلام الله، مدرب و رئيس فريق أسود تيارت لـ “النهار اونلاين”، إنّ البطولة تدخل في إطار بطولة نجم العرب لقتال الظل بعد أن قرر الاتحاد العالمي تنظيم البطولة عن بعد بسبب وباء كورونا.

وأطلق على المنافسة إسم نجم العرب وتنقل من منزل الرياضي المشارك الذي يقوم بأداء مهارات فنية لفترة زمنية قصيرة بدون مؤثرات صوتيه أو مونتاج.

ليكون التقييم بعدها من الحكام الذين يقومون بالتصويت والتصفيات و يختارون النجم، حيث افتكت الرياضية ياسمين سعيدي التي سبق لها المشاركة في عدة بطولات المرتبة الأولى عربيا.