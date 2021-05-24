رياضيون يفضلون الإنتقال من الميدان إلى قبة البرلمان!

شهدت القوائم التي تقدمت للتشرح للإنتخابات التشريعية يوم 12 جوان المقبل تواجد العديد من الشخصيات الرياضية التي فضلت الإنتقال إلى العالم السياسي تحت قبة البرلمان.

وشهدت القوائم الإنتخابية المترشحة للإنتخابات التشريعية المقبلة تواجد رئيس الإتحاد الجزائري للمبارزة عبد الرؤوف سليم برناوي، عن تجمع أمل الجزائر “تاج”.

بالإضافة إلى أبو بكر مخفي الرئيس السابق للإتحاد الجزائري للكاراتي الذي أعلن ترشحه عن حزب التجديد الجزائري، ورئيس الإتحاد الإفريقي للفوفيتنام محمد جواج الذي ترشح ضمن قائمة حرة.

وشهدت قائمة الحرية لولاية الشلف تواجد اللاعب السابق فريق جمعية الشلف نبيل طهراوي، فيما ترشح اللاعب السابق لفريق شبيبة الساورة عامري محفوظ عن حزب ال وسيط السياسي لمكتب بشار.

وتشرح الحكم الجزائري “مصطفى بصيري” عن حزب جبهة التحرير الوطني قائمة ولاية وهران.

هذا وكان البطل الأولمبي في رياضة الجيدو، عمار بن يخلف، قد إشتكى عقب إقصائه من قائمة الترشح للإنتخابات التشريعية عن القائمة الحرة المسماة “لمّة”