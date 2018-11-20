رياضيو الترامبولين يناشدون حطاب بالتدخل وحل مشاكلهم

ناشد رياضيو الحركات الأرضية والترامبولين وزير الشباب والرياضة محمد حطاب من أجل التدخل العاجل لإيجاد حلول للمشاكل العديدة التي يتخبط فيها رياضيو هذا التخصص.

وتحصلت النهار على الشكوى التي تقدم بها رياضيو الحركات الأرضية والترامبولين لوزير الشباب والرياضة، عقب التهميش الذي تعرضت له من طرف الإتحادية الجزائرية للجمباز.

وتم إقصاء فريقي أكابر لحركات الأرضية والترامبولين من المشاركة في المنافسات الدولية وآخرها البطولة العالمية بروسيا رغم حصولهم على التاج الإفريقيشهر أفريل المنصرم بدولة مصر والتتويج بالميدالية الذهبية حسب الفرق وحسب الفردي.