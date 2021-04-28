رياضيو النخبة يتلقون أخبارا سارة من الوزارة

زفت وزارة الشباب والرياضة، أخبارا سارة لرياضيي النخبة، بخصوص إنتدابهم وترقيتهم وإدماجهم، في الأسلاك التابعة لها وبعض الأسلاك الأخرى للإدارة العمومية.

وكشفت الوصاية، بأنه جهودها من أجل حل ما وصفته بـ”المُشكل العويص” قد أعطت ثمارها في نهاية المطاف.

وسيستفيد رياضيو النخبة، من هنا فصاعدا، من تدابير إستثنائية للإلتحاق والترقية والإدماج التي يُسيرها الوزير المكلف بالرياضة.

كما سيستفيد رياضيو النخبة، من الإنتداب، مع المحافظة على أجرته لدى الهيكل الرياضي الذي ينتمي إليه عندما يُمارس نشاطا مهنيا.