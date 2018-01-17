رياضيو ذوي الإحتياجات الخاصّة يتّهمون رئيس الفدرالية بتحطيمهم !

إتهم رياضيون من ذوي الإجتياجات الخاصة رئيس الفيدرالية محمد حشفة بتحطيمهم وعدم الإهتمام بتحضيراتهم والإنشغال بمصالحه الخاصة.

وطالب بعض الرياضيين الذي زارو مقر النهار لنقل إنشغالاتهم من وزير الرياضة الهادي ولد علي بالتدخل لإبعاد الرئيس.

وقال البطل البارالمبي “محمد فؤاد حمومو” أن رئيس الإتحادية حطم كل رياضيي الإحتياجات الخاصة موضحا في تصريح للنهار:

“رئيس الإتحادية حطمنا..لأنه قام بغلق كل المواقع التي نعمل بها بسبب مشاكله الداخلية “.

“أقصينا من منافسة الشهر القادم بالإمارات العربية بسبب اللامبالاة، طلبنا الوحيد أن يتم تنحية رئيس الإتحادية “.