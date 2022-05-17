رياضيو شرطة وهران يحصدون 8 ميداليات بالأردن

تمكنّ رياضيو النادي الهاوي للجيدو لشرطة وهران من الحصول على عدة ميداليات خلال البطولة العربية المفتوحة للأندية والمنتخبات. التي جرت وقائعها بدولة الاردن.

وجرت فعاليات الدولة خلال الفترة الممتدة بين 20 إلى 30 مارس 2022.

كما حقّق رياضيو النادي الوهراني 8 ميداليات من بينها 5 ذهبية. 2 فضية. 1 برونزية.

و تم تنظيم الحفل على شرف الرياضيين المتوجين حضرته السلطات المحلية على راسها والي ولاية وهران ومحافظ ألعاب البحر الابيض المتوسط عزيز درواز.

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