رياضي جزائري يستعد للتبرع بـ40 مليون أورو لمواجهة فيرس كورونا!

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاج المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، أن أحد الرياضيين الجزائريين مستعد للتبرع بمبلغ 40 مليون أورو لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير خلال مداخلته بالغرفة السفلى للبرلمان اليوم الأربعاء : “أحد الشخصيات الرياضية المشهورة عالميا إتصل بي منذ 10 أياموأبدى إستعداده للتبرع بمبلغ 40 مليون أورو لمواجهة الفيروس.

للإشارة فإن نجوم الكرة العالمية لم يتبرعوا بهذا المبلغ على غرار ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي إكتفى بمبلغ 1 مليون أورو، فيما تبرع النجم البرتغالي كريستيانو بأجهزة التنفس لبلاده البرتغالي بالإضافة إلى تخفيض راتبه بفريق جوفنتوس الإيطالي.