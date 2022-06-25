قناة النهار “رياضي من “مونتينيغرو” يتحدث عن الاكلات الجزائرية ويبدي إعجابه بـ “البقلاوة بقلم قناة النهار نشر في 25 جوان 2022 - 19:31 الألعاب المتوسطية شارك غرِّد أرسل 56 0 “رياضي من “مونتينيغرو” يتحدث عن الاكلات الجزائرية ويبدي إعجابه بـ “البقلاوة رابط دائم : https://nhar.tv/6FGpc اقرأ أيضا وزير التكوين والتعليم المهنيين: سيتم إنشاء نقاط لبيع منتجات المتربصين التي يصنعونها قناة النهار 06 جوان عدالة: تزامنا وانطلاق الإمتحانات الرسمية..متابعات جزائية فورية لردع الغشاشين قناة النهار 05 جوان عين تموشنت: تكريم تلميذ داخل مركز إمتحان البيام بمناسبة عيد ميلاده المصادف لـ 6 جوان قناة النهار 07 جوان معسكر: نرمين تعود من مدرسة محو الأمة وطموحها الوصول للجامعة قناة النهار 05 جوان وهران: رئيس الجمهورية يستقل المروحية الرئاسية نحو الرأس الأبيض الوطني 23 جوان سليم دادة للنهار.. حفل إفتـتـاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط سيكون الأضخم منذ الإستقلال قناة النهار 22 جوان وزير النقل يشرف على تنصيب مدير عام جديد لمؤسسة تسيير الموانئ قناة النهار 18 جوان "مديرة التربية بمستغانم :"سجلنا بعض حالات القلق في مؤسساتنا والأطقم الطبية قامت بالواجب قناة النهار 16 جوان الشيخ النوي: مستفيدون من سكنات بخميس الخشنة يعانون العراقيل.. 17 سنة ما زال ما سكناش قناة النهار 23 جوان لمين عصماني : لي حب حب ولي كره كره..النهار كانت ومازالت مرجع في الإعلام الجزائري قناة النهار 13 جوان