رياضي جزائري يصنع التاريخ في الولايات المتحدة ويحطم رقمًا صمَدَ 47 سنة

بصم الرياضي الجزائري، أكرم مواقي، على تألق لافت في اختصاص دفع الجلة داخل القاعة، بعدما سجل رمية قوية بلغت 17.72 مترًا.

محققًا رقمًا قياسيًا في بطولة الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية (NJCAA - Division I).

وجاء هذا الإنجاز ليضع حدًا لرقم تاريخي صمَدَ منذ 16 جانفي 1977، والمسجّل باسم جان-ماري جبايلي، بمسافة 17.55 مترًا. حيث تفوق لاعب القوى الجزائري، أكرم مواقي، بفارق 17 سنتيمترًا، في واحدة من أبرز محطات ألعاب القوى الجزائرية داخل القاعة.

وتصدر أكرم مواقي، الترتيب العام متقدمًا على منافسين ينشطون في إطار جامعي أمريكي معروف بقوته وتنافسيته، إذ حلّ الفرنسي أرثور ليند Arthur Leand ثانيًا برمية 17.59 مترًا، ما يعكس القيمة الفنية العالية للإنجاز في بطولة من المستوى الأول (Division I).

ورغم أن الرقم لا يزال قيد المصادقة الرسمية، إلا أنه يؤكد التطور اللافت لمستوى الرياضي الجزائري. كما يعكس عودة قوية لاختصاصات الرمي الجزائرية إلى الواجهة، في بيئة تنافسية عالية مثل البطولات الجامعية الأمريكية.

ويعَدُّ هذا الإنجاز مؤشرًا إيجابيًا لمستقبل لاعب القوى، أكرم مواقي، سواء على المستوى الجامعي أو الدولي. كما يمنح دفعة قوية لألعاب القوى الجزائرية، في انتظار تأكيد الأداء نفسه في المنافسات المقبلة داخل القاعة وخارجها.

وفي السياق ذاته، عبّر لاعب ألعاب القوى الجزائري، أكرم مواقي، عن طموحاته الكبيرة بعد الإنجاز الذي حققه في الولايات المتحدة الأمريكية. مؤكدًا أن ما تحقق إلى حد الآن لا يعدو كونه خطوة أولى في موسم لا يزال طويلًا.

وفي تصريح خصّ به موقع “النهار أونلاين”، قال أكرم مواقي: “أنا في بداية موسمي الذي لا يزال طويلًا، وهدفي الأول هو تحقيق البطولة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أستهدف أن تتجاوز رميتي حاجز 18.50 مترًا خلال هذا الموسم”.

وأضاف مواقي، أن العمل المتواصل والانضباط في التحضيرات يمنحانه ثقة كبيرة في تحقيق أهدافه. خاصة في ظل الأجواء التنافسية القوية التي توفرها البطولات الجامعية الأمريكية، والتي تساعد الرياضي على تطوير مستواه التقني والبدني.

ويأتي هذا التصريح ليؤكد أن الرقم القياسي الوطني الذي حققه مؤخرًا ليس سوى محطة ضمن مشروع رياضي أكبر. يطمح من خلاله أكرم مواقي إلى تثبيت اسمه ضمن نخبة اختصاص دفع الجلة، ومواصلة رفع راية الجزائر عاليًا في المحافل الدولية.

للإشارة، سبق للاعب القوى، أكرم مواقي، أن حقق 4 بطولات وطنية في رمي القرص في فئة الأصاغر، الأشبال، والأواسط، بين سنتي 2018 و2021، والمركز الثاني في بطولة الجزائر لرمي القرص سنتي 2018 و2019.

كما مثل المنتخب الوطني الجزائري في البطولة العربية لألعاب القوى، النسخة الـ 24 للأكابر بوهران 2025، في أول تجربة مع المنتخب الوطني.

ترتيب بطولة الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية تخصص رمي الجلة (NJCAA – Division I):

الرقم القياسي الذي حطمه لاعب القوى أكرم مواقي