رياض البغدادي.. أصغر باحث جزائري في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
يعتبر الدكتور رياض البغدادي أصغر باحث جزائري في مركز أبحاث معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) المرموقة في الولايات المتحدة الأمريكية.
كونه مهندس دولة في علوم الكمبيوتر، أراد الباحث الجزائري رياض بغدادي تطوير معرفته.
وهكذا بدأ في البحث عن فرص جديدة لتعزيز تخصصه في الخارج.
وبهذه الطريقة تم قبول الخريج من قبل أكبر معهد في العالم. حيث التحق بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية. معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الشهير.
في الجزائر، شارك الشاب المعجزة في البحث والابتكار في تقارير مسابقات عديدة لتعلم أساسيات الكمبيوتر.
في الواقع، أطلق مع زملائه عدة مشاريع مثل مشروع “TestOS”. لأغراض تعليمية. بالإضافة إلى ذلك، تم قبول مشروعه البحثي في مؤتمر دولي.
ولتحقيق هدفه انتقل رياض البغدادي إلى فرنسا. درس في جامعة باريس وحصل على الدكتوراه في تخصص علوم الكمبيوتر. ثم احتل المرتبة الثالثة بين طلاب الدكتوراه في مسابقة.
خلال هذه الفترة، طور الباحث الشاب لغة تسمى PENCIL. كان جزءًا من مشروع أوروبي.
وبغية الالتحاق بجامعة باريس السادسة، أكمل الباحث الشاب عدة دورات تدريبية مهنية.
كما تمكن من الانضمام إلى فريق البحث التابع لشركة Google العملاقة، من أجل الدراسة في هذه المؤسسة ذات السمعة الطيبة.
وهكذا أتيحت الفرصة للرياض للذهاب إلى الولايات المتحدة. وحاز على رتبة عضو في فريق البحث العلمي داخل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
أصبح الرياض مدرسًا باحثًا. يقوم العالم الجزائري الشاب حاليا بتطوير لغات برمجة جديدة. من بينها مترجم Tiramisu للتعلم والحوسبة العلمية ومعالجة الصور.
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عبد القادر محمدي .. طبيب جزائري يتصدر عناوين الصحف في أمريكا
في بداية العام الجديد، حصل الجزائري الدكتور عبد القادر محمدي على لقب أفضل طبيب. في ولاية أوهايو من مؤسسة TopDocs الأمريكية المتخصصة في الطب.
ويشغل عبد القادر حاليًا منصب نائب أستاذ التصوير العصبي في مستشفى جامعة سينسيناتي، وكذلك في معهد U-C-Gardner الشهير لعلوم الأعصاب.
وتوج الباحث الجزائري بجائزة أفضل دكتور في أمريكا، بعد تحقيقه التميز في عدة مجالات. تمثلت في التجارب السريرية والعمل البحثي، بالإضافة إلى الجانب التربوي والتأليف والإصدارات.
كما تتضمن إحدى هذه الدراسات، التي نُشرت في المجلة الأمريكية لطب التصوير العصبي في مارس 2021. إمكانية التنبؤ بإصابة دماغية لدى مريض معين من خلال فحصه المسبق بالأشعة المقطعية على الصدر.
وبسبب هذه النتيجة تم ترشيحه في مارس 2021. لمرتبة نصف النهائي لجائزة كورنيليوس دايك لطب الأعصاب من الجمعية الأمريكية لطب الأشعة العصبية ASNR.
أما بالنسبة للمعيار الثالث فهو تربوي ومتمثل في تتويج الدكتور عبد القادر محمدي بلقب “أفضل مدرس” سنة TopTeacher 2021.
كما نشر الباحث الجزائري كتاباً طبياً بعنوان “أورام الدماغ”، وذلك بالشراكة مع أستاذين أمريكيين آخرين. عالجا الجانب التشخيصي لـ ER-M لـ أورام الدماغ.
أما العمل البحثي فقد مثل في ثمانية أعمال بحثية ، نشرت جميعها في المجلات العلمية الرائدة في التخصص.
إشادة كبيرة بإنجازات الباحث الجزائري في أمريكا والعالم
أشاد البروفيسور سوما سنغوبتا (أستاذ طب الأعصاب والعلاج السريري لسرطان الدماغ ، مدير مركز سينسيناتي لأورام الدماغ) بالباحث الجزائري قائلاً. “الدكتور عبد القادر محمدي هو مساعد ساهم في إنتاج غزير من العديد من المنشورات التي راجعها النظراء. بما في ذلك منصب المؤلف الرئيسي، وهي عدة مقالات منشورة في مجلات عالية التأثير”.
مضيفًا: “لقد نشر مؤخرًا العديد من المقالات ذات المستوى العالمي والمتعددة المراكز المتعلقة بـ COVID-19”. والتي ظهرت في أكثر من 200 مجلة دولية. في 25 لغة ، على CNN و BBC و NPR. وكذلك على التلفزيون الأمريكي وفي البيان الصحفي RSNA 2020.
كما تم اعتبار عمله أول وأكبر دراسة للأدبيات الطبية، مصنفة بشكل منهجي. الأعراض العصبية وميزات التصوير العصبي لدى مرضى كوفيد -19 داخل المستشفى.