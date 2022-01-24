رياض البغدادي.. أصغر باحث جزائري في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

يعتبر الدكتور رياض البغدادي أصغر باحث جزائري في مركز أبحاث معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) المرموقة في الولايات المتحدة الأمريكية.

كونه مهندس دولة في علوم الكمبيوتر، أراد الباحث الجزائري رياض بغدادي تطوير معرفته.

وهكذا بدأ في البحث عن فرص جديدة لتعزيز تخصصه في الخارج.

وبهذه الطريقة تم قبول الخريج من قبل أكبر معهد في العالم. حيث التحق بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية. معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الشهير.

في الجزائر، شارك الشاب المعجزة في البحث والابتكار في تقارير مسابقات عديدة لتعلم أساسيات الكمبيوتر.

في الواقع، أطلق مع زملائه عدة مشاريع مثل مشروع “TestOS”. لأغراض تعليمية. بالإضافة إلى ذلك، تم قبول مشروعه البحثي في ​​مؤتمر دولي.

ولتحقيق هدفه انتقل رياض البغدادي إلى فرنسا. درس في جامعة باريس وحصل على الدكتوراه في تخصص علوم الكمبيوتر. ثم احتل المرتبة الثالثة بين طلاب الدكتوراه في مسابقة.

خلال هذه الفترة، طور الباحث الشاب لغة تسمى PENCIL. كان جزءًا من مشروع أوروبي.

وبغية الالتحاق بجامعة باريس السادسة، أكمل الباحث الشاب عدة دورات تدريبية مهنية.

كما تمكن من الانضمام إلى فريق البحث التابع لشركة Google العملاقة، من أجل الدراسة في هذه المؤسسة ذات السمعة الطيبة.

وهكذا أتيحت الفرصة للرياض للذهاب إلى الولايات المتحدة. وحاز على رتبة عضو في فريق البحث العلمي داخل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

أصبح الرياض مدرسًا باحثًا. يقوم العالم الجزائري الشاب حاليا بتطوير لغات برمجة جديدة. من بينها مترجم Tiramisu للتعلم والحوسبة العلمية ومعالجة الصور.

طالع أيضا:

عبد القادر محمدي .. طبيب جزائري يتصدر عناوين الصحف في أمريكا