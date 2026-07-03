رياض الفتح.. بيان هام بخصوص الألعاب النارية بمقام الشهيد

أصدرت المؤسسة العمومية الولائية لتسيير رياض الفتح بيانا بخصوص الألعاب النارية بمقام الشهيد بمناسبة إحياء الذكرى الـ64 لعيدي الاستقلال والشباب.

واوضحت المؤسسة في بيانها عبر حسابها على فيسبوك انه أنه لا توجد أي احتفالات أو عروض بالألعاب النارية بمقام الشهيد بمناسبة هذه الذكرى.

ودعت المؤسسة إلى عدم تداول أو تصديق الأخبار والإعلانات غير الرسمية التي تفيد ببرمجة عروض للألعاب النارية بهذا الموقع. والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عبر الصفحة الرسمية للمؤسسة.

كما تؤكد المؤسسة أن أي إعلان يتعلق ببرامجها أو نشاطاتها سيتم نشره حصريًا عبر صفحاتها الرسمية .