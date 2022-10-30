رياض المالكي: “قمة الجزائر ستكون قمة فلسطين”

ثمن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأحد، دور الجزائر وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لم الشمل الفلسطيني.

وفي ندوة صحفية له بقصر المؤتمرات، قال رياض المالكي، “إن الجزائر سعت للم شمل الفلسطينيين وهي مشكورة.”

كما طالب المالكي من جميع من وقع إعلان الجزائر أن يظهر النية الطيبة للعمل على ترجمته، مشيرا إلى أن المطلوب خلال القمة العربية تنفيذ إعلان الجزائر وليس الحديث عن جزئياته.

وأكد ذات المتحدث، بأن القضية الفلسطينية لم يكن عليها أي خلاف في اجتماعات وزراء الخارجية العرب التحضيري لقمة الجزائر.

و أعرب رئيس الدبلوماسية الفلسطينية، عن أمله من القرارات التي تم اعتمادها ورفعها للقادة، والتي فيها بند تشكيل لجنة وزارية لاستكمال مساعي الجزائر.

المالكي:”منذ وصولنا الى الجزائر تأكدنا ان قمة الجزائر ستكون قمة فلسطين”

وأضاف الوزرير الفسطيني:” منذ وصولنا الى الجزائر تأكدنا ان قمة الجزائر ستكون قمة فلسطين، كما لاحظنا كل الدعم من قبل الشقيقة الجزائر.”

وواصل رياض المالكي:” نعلم ان هناك بعض القضايا التي تحتاج إلى نقاشات معمقة، القضية التي لم يكن عليها اي خلاف، وكان هناك اجماع على القرارات المرفوعة، كما تم قبول كل مشاريع القرارات المحدثة حول القضية الفلسطينية.”

كما أوضح الوزير بأن التعامل مع القضية الفلسطينية ومع مشاريعها أبرز مركزية القضية، مضيفا بأنه سيعمل على استقبال القادة بداية من يوم غد ووضعهم في صورة ما تم تحقيقه.