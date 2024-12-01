رياض بنور: “بلايلي موهوب جدا وليس لاعبا عاديا”

أشاد المسؤول الأول عن فرع كرة القدم غي نادي الترجي التونسي، رياض بنور، بالمستوى الذي يقدمه نجمه الدولي الجزائري يوسف بلايلي، مع الفريق.

وقال رياض بنور، عن بلايلي، في حوار خص به موقع “العربي الجديد”: “لا يمكن أن ننكر المستوى العالمي ليوسف بلايلي”.

كما أضاف رئيس فرع كرة القدم لنادي الترجي: “بلايلي موهوب جدا، وليس لاعبا عاديا. نتمنى أن يستمر في تقديم الإضافة لفريقنا”.

يذكر أن يوسف بلايلي، يقدم هذا الموسم مردود كبير مع ناديه الترجي اليراضي التونسي، ضمن الدوري المحلي.