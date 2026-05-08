رياض محرز يبرز مجددا ارتباطه الوثيق بالجزائر وتاريخها

قاسم قائد المنتخب الوطني، ونجم نادي الأهلي السعودي، رياض محرز، اليوم الجمعة، الشعب الجزائري، احيائهم احدى المحطات البارزة من تاريخ الثورة الجزائرية.

ونشر محرز، اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، صور تخلد الذكرى الأليمة لمجازر (8 ماي 1945).

كما أرفق قائد المنتخب الوطني، هذه الصور، بالعلم الجزائر، مبرزا من خلال ذلك ارتباطه العميق ببلده الجزائر، وتاريخها.

يذكر أن الجزائر تحي اليوم الجمعة 8 ماي، الذكرى الـ(81) للمجازر التي ارتكبها الاستعمار الغاشم في الجزائر.