رياض محرز يتألق مجدداً في دوري أبطال آسيا للنخبة

قاد الدولي الجزائري، رياض محرز، فريقه الأهلي، للتقدم في مواجهة السد، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لدوري أبطال آسيا للنخبة.

في اللقاء الذي يحتضنه ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسجل محرز هدفاً عالمياً في الدقيقة الـ19 بعد تلقيه تمريرة دقيقة من زميله إينزو ميلو، على مشارف منطقة العمليات. ليتلاعب بدفاع المنافس قبل أن يطلق تسديدة أرضية قوية استقرت في الشباك.

محرز، خلال هذه المواجهة شارك في 78 دقيقة ونال تنقيط 7.7، وساهم في فوز الأهلي باللقاء، بنتيجة هدفين مقابل هدف، وإرتقاء ناديه للمركز الثاني في الترتيب برصيد 10 نقاط.

وبهذا الهدف، يرفع محرز رصيده إلى 4 مساهمات تهديفية في المسابقة الآسيوية، بتسجيله 3 أهداف وتقديمه تمريرة حاسمة خلال أربع مباريات. مؤكداً جاهزيته وتألقه المستمر مع ناديه في المنافسة القارية.