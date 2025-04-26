رياض محرز يحطم رقمه الشخصي في عدد المساهمات التهديفية مع الأندية هذا الموسم

يواصل النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، تألقه اللافت مع نادي الأهلي السعودي هذا الموسم.

بعدما حطم رقمه الشخصي في عدد المساهمات التهديفية خلال موسم واحد مع الأندية. مؤكدًا مكانته كواحد من أبرز نجوم الموسم الكروي الحالي.

ففي 40 مباراة خاضها بقميص الأهلي حتى الآن، تمكن محرز من تسجيل 16 هدفًا وتقديم 18 تمريرة حاسمة، ليصل إلى مجموع 34 مساهمة مباشرة في الأهداف.

وهو الرقم الأعلى له منذ بداية مسيرته الاحترافية مع الأندية.

وبحسب منصة سوفاسكور للإحصائيات، فقد بلغ معدل تقييم محرز هذا الموسم 7.77، ما يعكس الأداء الثابت والمستوى العالي الذي يقدمه الجناح الجزائري سواء على صعيد التسجيل أو صناعة اللعب.