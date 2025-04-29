رياض محرز يصنع المجد الآسيوي.. 17 مساهمة تهديفية بدوري النخبة ويقترب من النهائي

قدّم النجم الجزائري، رياض محرز، تمريرة حاسمة في المواجهة القوية التي جمعت ناديه الأهلي بنظيره الهلال.

وتدخل المواجهة ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا بنظامه الجديد “النخبة”. إذ ساهم قائد “الخُضر” بشكل مباشر في تسجيل الهدف الثاني الذي منح التقدم لفريقه عند الدقيقة الـ27 من الشوط الأول. خلال المباراة التي تجري فعالياتها بملعب ‘الملك عبد الله” بمدينة جدة،

ليؤكد بذلك نجم “الخُضر” مرة أخرى قيمته لاعباً حاسماً في المباريات الكبرى.

وبهذه التمريرة، واصل محرز صناعة التاريخ في البطولة القارية، بعدما أصبح أول لاعب في نسخة دوري أبطال آسيا الجديدة (توحّد أندية الغرب والشرق بنظام واحد) يساهم في 17 هدفًا خلال موسم واحد. وهو رقم غير مسبوق في هذه الصيغة الجديدة للمسابقة.