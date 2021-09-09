رياض محرز يطلق قناته الرسمية الأولى على فايبر

وقع تطبيق فايبر لشركة راكوتين اليابانية شراكة استراتيجية مع قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز وجناح لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي. وسيتمكّن مستخدمو تطبيق فايبر في الجزائر وخارجها من التفاعل مع رياض محرز من خلال محتوى متنوع وحصري.

وستعمل القناة على اطلاع الجماهير على آخر الأخبار والاستعدادات للمباريات والجلسات التدريبية والسفر، ومنحهم لمحة مقربة عن حياة رياض محرز. وسيتمّ منح المعجبين فرصة للقاء بقائد الخضر،حيث سيتمكّن مشجعيه من طرح الأسئلة والتفاعل معه من خلال لقاء حصري عبر فايبر. فيما يكون الإعلان عن الموعد المحدد لهذا الحدث الحصري على قناة محرز قريبًا على فايبر.

وسيستمتع مشجعي محرز في الجزائر وفرنسا وحول العالم، من خلال هذه الشراكة بمحتوى حصري. وهذا بقناة فايبر الرسمية لنشر محتوى يومي حول استعدادات نجم الخضر للمباراة، وجلسات التدريب، وآخر الأخبار، واستطلاعات الرأي.

بالإضافة إلى ملصقات فريدة من نوعها صمّمت خصيصا لـ اللاعب محرز. ولقاء حصري وفرصة لا تقدر بثمن لمحبي نجم الثعالب، حيث سيتمكنون من الفوز بفرصة للقائه وطرح أسئلتهم عليه عبر التطبيق. كما يمكن لمستخدمي فايبر الفوز بقمصان موقّعة من طرف رياض محرز.

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وأشارت مديرة الفايبر بالشرق الأوسط وشمال افريقيا نادية العبيدي، أن “كرة القدم تعتبر الشغف الوطني بالنسبة للجزائريين وإطلاق شراكتنا مع محرز جاء بالوقت المناسب.” واضافت العبيدي: “الجزائر تتوجه نحو تصفيات كأس العالم والناس متعطشون لمواكبة آخر أخبار قائد منتخبها الوطني والدورات التدريبية، والاستعدادات في رحلته إلى النصر”. “هذه أوقات مميّزة لكرة القدم الجزائرية –تضيف المتحدثة- ونحن متحمسون كأول تطبيق مراسلة يقوم بتقريب المشجعين من لاعبهم المفضل.”