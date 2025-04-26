رياض محرز يواصل كتابة التاريخ في دوري أبطال آسيا للنخبة

يواصل النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، تألقه اللافت في دوري أبطال آسيا للنخبة رفقة ناديه الأهلي السعودي.

بعدما افتتح باب التسجيل مبكرًا لفريقه الأهلي السعودي أمام بوريرام يونايتد، في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من المنافسة. بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة الرابعة، مؤكداً مكانته كأحد أبرز نجوم المسابقة هذا الموسم.

محرز، الذي خاض 11 مباراة منذ انطلاق النسخة الحالية، نجح في تحقيق أرقام مذهلة، إذ خاض حتى الآن 11 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة، ليصل إلى مجموع 16 مساهمة مباشرة في الأهداف.

بهذه الأرقام، يعتبر محرز أكثر لاعب مساهمة تهديفية في المسابقة، كما يتقاسم صدارة الهدافين مع لاعب الهلال الدوسري.

كما يحتل، رياض محرز، صدارة ترتيب أفضل صانعي الأهداف برصيد 7 تمريرات حاسمة.

هذه الأرقام تعكس حجم التأثير الكبير لقائد المنتخب الجزائري مع ناديه الأهلي السعودي، وتؤكد من جديد قيمته الفنية العالية.