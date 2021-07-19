رياض مهياوي: لم نصل بعد إلى الذروة.. والأرقام المسجلة ستواصل الإرتفاع الأيام المقبلة

قال البروفيسور رياض مهياوي عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد فيروس كورونا، إنّ الأرقام المسجلة مقلقة وتنذر بالأخطر مستقبلا. وهي تجعلنا غير مرتاحين وتتطلب أكثر حذر

وأضاف البروفيسور في تصريح لإذاعة سطيف، أن الوباء موجود في جميع ولايات الوطن، باستثناء 6 فقط. وهذا بسبب الفيروس الجديد الأكثر نشاطا. مؤكدا أنه يجب أن نحضّر أنفسنا لجميع الاحتمالات. حيث يتم حاليا تسخير جميع أَسرة المصالح الطبية والجراحية لمرضى كوفيد. باستثناء مصالح الإستعجالات كما تم تأجيل العمليات غير المستعجلة.

وكشف في ذات السياق، أنه إذا اقتضى الأمر مستقبلا سنعتمد على الفضاءات المفتوحة. ونصب الخيم العملاقة وقدرات الدولة. بما في ذلك إمكانيات الجيش الوطني الشعبي لتوفير الأوكسجين ومساعدة المصابين. مؤكدا أن الجزائر لم تصل بعد إلى هذه المرحلة. والأهم حاليا هو توفير الأوكسجين وضمانه لكل المستشفيات. خاصة وأن هناك نسبة كبيرة من الشباب مابين 35 و 40 سنة في المستشفيات بمشاكل تنفسية.

وأوضح مهياوي، أن الأرقام المسجلة حاليا ستواصل الارتفاع في الأيام القادمة.لأننا لم نصل بعد للذروة. مشيرا إلى أن الذروة .ستكون في نهاية الأسبوع القادم ثم تعود للتراجع إذا كان فيه التزام وارتفعت نسبة التلقيح