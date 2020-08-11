رياض وطار يصدر “أيام سوداء”

أصدر الروائي رياض وطار روايته بعنوان ” أيام سوداء”، اختار فيها صاحبها النبش في الماضي من منطلق أحداث عاشتها الجزائر.

الرواية طبع مشترك بين “دار المثقف” للنشر والتوزيع، بباتنة ، و دار النشر المصرية “مولود”،وتدرجت أحداث الرواية لتروي واقعا اشد قتامه عن العشرية السوداء و ما بعدها.

أحداث رواية ” أيام سوداء ” تدور حول شخصية البطل “علي كموشة ” العامل البسيط والنزيه والذي يعمل بإحدى المؤسسات الوطنية، يُتهم باختلاس أموال من خزينة المؤسسة، ولأنه المسؤول الأول عليها يسجن لمدة خمس سنوات كاملة.

هذه الرواية التي كتب فصولها رياض وطار في 2016، سيتم توزيعها ب 5 دول عربية وهي لبنان، الاردنن مصر، السودان والعراق.