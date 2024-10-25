رياض ولمان: “هدفنا بلوغ المربع الذهبي من البطولة الإفريقية 2024”

كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد سيدات، رياض ولمان، عن الأهداف المسطر لمشاركتهم في الطبعة المقبلة من البطولة الإفريقية للأمم 2024، المقررة بعاصمة الكونغو الديمقراطية، كينشاسا.

وصرح ولمان، في هذا الخصوص، نقلا عن (و.أ.ج): “هدفنا بلوغ المربع الذهبي في البطولة الافريقية، ولن نكتفي بالمشاركة فقط”.

كما أضاف: “طموحاتنا في هذا الموعد كبيرة ونعمل عليها بالتركيز على الانسجام، ووضع خطة تناسب فلسفة ومشروع الفريق، فضلا عن مطالبة اللاعبات بتقديم أداء نوعي للتقليل من الأخطاء”.

وتابع رياض ولمان: “جميع المواجهات التي سنخوضها في البطولة الافريقية ستكون بمثابة نهائي، الفوز في المباراة الاولى أمام الرأس الأخضر، ضروري، قبل المقابلة الثانية القوية أمام مصر”.

يذكر أن سيدات المنتخب الوطني لكرة اليد، يفتتحن مشوارهم ضمن هذه البطولة، يوم 27 نوفمبر، بمواجهة منتخب الرأس الأخضر، قبل لقاء منتخب مصر، تليها مواجهة كل من منتخبات الكونغو، السنغال، وكينيا، على التوالي.