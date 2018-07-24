رياض يناشد المحبة والوفاق

رياض من الجزائر العاصمة، يبلغ من العمر 33 سنة، لم يسبق له الزواج، يشغل منصب أستاذ التعليم في الطور الثانوي

لديه مسكن في طور الانجاز، مقبول الشكل رياضي وطويل القامة، يناشد ابنة أصول من أجل الزواج على سنة الله والرسول.

سنها لا يتجاوز 33عاما، من إحدى مدن الوسط، الشرق أو الغرب الجزائري، يفضل أن تكون موظفة جميلة وطويلة القامة.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802 :

الرقم السّرّي : 100

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