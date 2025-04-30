رياض محرز .. “ماكينة أهداف” تواصل التألق في قارة آسيا

خطف الدولي الجزائري، رياض محرز، الأضواء مجددًا مع ناديه الأهلي السعودي بتسجيله رقمًا قياسيًا جديدًا في دوري أبطال آسيا للنخبة.

مؤكّدًا أنه ليس مجرد جناح عابر في الملاعب، بل لاعب يصنع الفارق حيثما حلّ.

فبعد تقديمه تمريرة حاسمة رائعة أمام الهلال السعودي، أمس الثلاثاء، في نصف نهائي المنافسة الآسياوية، أصبح قائد “محاربي الصحراء” أكثر لاعب مساهمةً في الأهداف خلال نسخة واحدة من البطولة القارية منذ انطلاق قاعدة بيانات “سوفاسكور” في 2016.

أرقام محرز هذا الموسم تتحدث عن نفسها، خلال 12 لقاء خاضه قائد الخضر مع الأهلي، سجل 9 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة، أي بمجموع 17 مساهمة تهديفية.

ولم يكن محرز مفتاح لعب الأهلي فقط، بل العقل المدبّر خلف الكثير من الانتصارات، والمصدر الأول للخطر على دفاعات المنافسين. أداؤه لم يقتصر على المهارات الفردية واللمحات الفنية، بل تحوّل إلى قائد ملهم داخل المستطيل الأخضر، ذّكر المتابعين بمستوياته الراقية مع مانشستر سيتي.

ويفتح هذا الرقم غير المسبوق بابًا جديدًا للنقاش حول من هو الأفضل في القارة الآسيوية حاليًا، ويضع محرز مرشحًا قويًا للفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة.