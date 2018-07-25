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ريال بيتيس:”بودبوز يواصل إمتاعنا”

الرياضة
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ريال بيتيس:”بودبوز يواصل إمتاعنا” بودبوز من لقاء اليوم
بقلم عبد النور حواز

أشاد فريق ريال بيتيس الإسباني بنجمه الدولي الجزائري رياض بودبوز الذي واصل التألق سهرة الأربعاء في اللقاءات الودية التحضيرية للموسم المُقبل.

ونشر الحساب الرسمي للفريق الإسباني على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” منذ قليل صورة للساحر الجزائري من لقاء أولمبيك مارسيليا الودي.

والذي إنتهى بفوز الفريق الأندلسي بثلاثية لهدفين وسجل خلاله بودبوز ركلة جزاء في الدقيقة ال50.

وأُرفقت الصورة بعبارة:”يواصل إمتاعنا”.


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