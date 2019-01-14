“ريال بيتيس” يبحث عن حل لـ”بودبوز”

أشارت تقارير إعلامية إسبانية بأن نادي “ريال بيتيس”، يسعى للتخلص من الدولي الجزائري، رياض بودبوز سريعا، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأوضحت ذات المصادر، بأن مُسيري الفريق الأندلسي يدرسون كل المُقترحات التي وصلت صاحب القدم اليُسرى، لإختيار أفضلها من الناحية المادية.

ويُفضل “البلانكي فيرديس” أن يكون رحيل خريج “سوشو” على شكل بيع نهائي، لا إعارة مثلما جاءت أغلب المُقترحات لحد الساعة.

يُذكر بأن كل من “نيس” و”بوردو” الفرنسيين قدما عرضين رسميين لصانع الألعاب، ولكنهما قوبلا بالرفض لأنهما يُريده على شكل إعارة.

ويظهر جليا بأن “ريال بيتيس”، يعيش مأزقا كبيرا بسبب “بودبوز”، لتقاضيه راتبا كبيرا وعدم دخوله حسابات المدرب “كيكي ستيين”.