ريال بيتيس يستعد لرحيل ماندي للبريمير ليغ

أصبح الدولي الجزائري عيسى ماندي، على بعد خطوات من مُغادرة صفوف ناديه ريال بيتيس، وفقا لما كشفته وسائل الإعلام الإسبانية.

وأشار موقع “ديجيتال”، بأن الفريق الأندلسي، بدأ يستعد لرحيل مدافعه خلال الميركاتو القادم، خاصة وأنه يمتلك عروضا مهمة من البريميرليغ.

وأكد ذات المصدر، بأن نجم الخضر يمتلك مُقترحات مهمة من إنجلترا، وهذا إضافة لوجود إهتمام من أتليتيكو مدريد.

يأتي هذا في وقت يقترب فيه عقد مُحارب الصحراء، من نهايته، وهو ما يجعل بيعه بمثابة الخيار الأمثل لإدارة فريقه حاليا.

يُشار بأن إدارة “البلانكي فيرديس”، تفاوضت من أجل تمديد عقد خريج مدرسة رامس ولكنها لم تتوصل لإتفاق معه لحد الآن.