ريال بيتيس يسقط بثلاثية في غياب ماندي

انهزم نادي ريال بيتيس، بنتيجة 3-0، خلال المواجهة التي جمعتهم اليوم الأحد، بنادي ليغانيس، لحساب الجولة الـ23 من الليغا الإسبانية.

وجاءت هذه الهزيمة، التي تلقاها ريال بيتيس، في ظل غياب الدولي الجزائري عيسى ماندي، بسبب العقوبة المسلطة عليه لتراكم البطاقات.

وأثر غياب مدافع الخضر، بشكل كبير على مردود دفاع فريقه، في هذه المباراة، ما جعله يتلقى ثلاثية كاملة أمام ليغانيس.

وستكون عودة عيسى ماندي، لتشكيلة فريقه، خلال المباراة المقبلة التي ستجمعهم بنادي رين الفرنسي، لحساب الدور الـ32 من الدوري الأوربي.