ريال بيتيس يضغط على ماندي

يبدو بأن تمديد الدولي الجزائري عيسى ماندي لعقده مع ريال بيتيس، لن يكون بالأمر الهين على جميع الأطراف، بسبب تباين الرؤى بينهم.

وكشفت وسائل الإعلام الإسبانية، بأن إدارة الفريق الأندلسي، خفضت عرضها لمدافعها، مُبررة ذلك بالأزمة الإقتصادية التي تضرب العالم حاليا.

وأوضح “البلانكي فيرديس”، لمُحارب الصحراء، بأنهم غير قادرين على زيادة راتبه السنوي بشكل كبير مثلما، كان يأمله في الفترة الماضية.

وتأتي هذه الخطوة، لثقة الفريق الأخضر، في إستحالة رحيل خريج مدرسة رامس هذه الصائفة، نظرا لعدم إستعداد أي ناد لصرف قيمة شرطه الجزائي.

يُذكر بأن إسم بطل إفريقيا، سبق وأن إرتبط ببعض الفرق المحترمة في إنجلترا وإيطاليا، ولكن جائحة كورونا غيرت كل المعطيات مؤخرا.