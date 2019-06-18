“ريال بيتيس” يفصل في مصير “ماندي”

حدد نادي “ريال بيتيس” وبصفة رسمية سعر الدولي الجزائري، “عيسى ماندي”، في سوق التحويلات الأوروبي وفقا لما كشفت جريدة “الديسماركي”.

ويُريد فريق الأندلس الحصول على 16 مليون أورو تحسبا للميركاتو الصيفي الجاري، ولن تعارض بيع عقده مُدافعها المميز بصفة نهائية.

ويُعتبر هذا السيناريو مُعاكس تماما لموقف الأندلسيين خلال الشتاء الماضي، عندما رفضوا مُجرد التفكير في رحيل خريج مدرسة “رامس” الفرنسية.

يُشار في الأخير، بأن مُشاركة صاحب الـ27 عاما في “الكان”، ستكون فُرصة مُناسبة بالنسبة له لرفع أسهمه في الميركاتو الأوروبي.