ريال بيتيس يهنئ عيسى ماندي

هنأ نادي ريال بيتيس الإسباني، اليوم الإثنين، لاعبه الدولي الجزائري، عيسى ماندي، بمانسبة عيد ميلاده الموافق لـ22 أكتوبر من كل سنة.

ونشر نادي ريال بيتيس، على حسابه الرسمي على “تويتر”، صورة لعيسى ماندي، أرفقها بعبارات التهنئة، بهذه المناسبة.

ويعد مدافع الخضر، مدلل نادي ريال بيتيس، بالنظر لوزنه في الفريق، وللأداء الكبير الذي يقدمه منذ الموسم الماضي.

يذكر أن عيسى ماندي أتم اليوم الإثنين، 22 أكتوبر 2018، عامه الـ27، والتي قضى منها 3 سنوات، بألوان ناديه الحالي، ريال بيتيس.