ريال بيتيس يودع نجمه الجزائري

ودع نادي ريال بيتيس الإسباني، نجمه الدولي الجزائري عيسى ماندي، بعد قرار هذا الأخير بمغادرة الفريق، نحو فياريال.

ونشرت إدارة ريال بتيس، تغريدة عبر الحاسب الرسمي للفريق على “تويتر”، جاء فيها: “شكرا عيسى ماندي، وحظ موفق في باقي المشوار”.

وأوضح النادي الإسباني، أن الدولي الجزائري، يعد ثاني أكثر لاعب أجبني مشاركة في مباريات الفريق، بعد بلوغه 884 مبارات.

يذكر أن عيسى ماندي، وبعد خمسة سنوات قضاها في ريال بتيس، قرر نهاية هذا الموسم، عدم تجديد عقده، والإنتقال لادي فياريال.

Merci et bon courage pour la suite @aissamandi23 ! 💪🏻👍🏻 pic.twitter.com/rgeUrZ1Y3b — Real Betis Balompié (@RealBetis_Fr) May 26, 2021