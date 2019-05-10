“ريال بيتيس” يُضيق الخناق على “ماندي”

قرر “ريال بيتيس” عدم السماح للدولي الجزائري، “عيسى ماندي” بتغيير الأجواء خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وفقا لما كشفته جريدة “ماركا”.

وأشارت الصحيفة الإسبانية بأن المُدافع ورغم إمتلاكه للعديد من العروض المهمة، فإنه لن يجد الأبواب مفتوحة من طرف إدارة الأندلسية.

وأوضح ذات المصدر، بأن الرجل الثاني في “البلانكي فيرديس”، “سيرا فيرير”، مُتمسك بخريج “رامس” لأنه أفضل صفقة قام بها مؤخرا.

ولا يزال القائد السابق للمنتخب الوطني مُرتبطا بعقد مع “البيتيكوس” الى غاية جوان 2021، وتعمل إدارته على التمديد له حاليا.