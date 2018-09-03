“ريال بيتيس” يُعاقب “بودبوز” !

تفاجئ جمهور “ريال بيتيس” بغياب الجزائري “رياض بودبوز” عن قائمة الفريق الذي لعب مباراة “الداربي” سهرة أمس ضد “إشبيلية”.

وراح البعض يؤكد أن غياب “بودبوز” كان بمثابة عقوبة له بسبب طلبه الرحيل في آخر يوم من الميركاتو، وقررت الإدارة معاقبته بهذه الطريقة.

في حين أكد البعض الآخر، أن غياب الجزائري يعني غياب المتعة والمهارة بالرغم من فوز فريق “ريال بيتيس” في الداربي فوق أرضية ميدانه.

يذكر أن نادي “الأندلس” لم يذكر سبب غياب “بودبوز” عن المباراة.

هذا وسيكون “بودبوز” حاضرا في تربص المنتخب الوطني الذي سينطلق مساء اليوم الإثنين.