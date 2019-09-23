“ريال زيدان” يتنفس الصعداء ويرتقي لصدارة “الليغا”

تنفس “ريال مدريد” الصعداء بعد الفوز الصعب أمام “إشبيلية” على ملعب هذا الأخير لحساب الجولة الـ5 من الليغا الإسبانية.

بن زيمة قاد فريقه لتحقيق الانتصار حيث كان وراء الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة الـ 65 من عمر المباراة برأسية محكمة.

وبالتالي يكون نادي “ريال مدريد” قد تجاوز خيبة دوري الأبطال والخسارة القاسية أمام “باريس سان جيرمان” قبل الموعد المثير السبت المقبل في “داربي مدريد”.

لكن قبلها سيكون “الملكي” على موعد مع مباراة قوية أمام “أوساسونا” على ملعب “سانتياغو بيرنابيو” هذا الأربعاء.

يذكر أن أشبال “زيدان” استغلوا هذه الجولة لصالحهم بعد خسارة “برشلونة” وتعثر “اتليتكو مدريد” ليرتقوا لصدارة الترتيب العام مناصفة مع “أتليتكو بيلباو”.