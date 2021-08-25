ريال مدريد سيقوم بخطوة مجنونة لضم مبابي

يواصل نادي ريال مدريد مساعيه الحثيثة لضم النجم الفرنسي، كيليان مبابي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعدما توصل لإتفاق مع اللاعب الحالم بالتنقل الى ملعب “سانتياغو بيرنابيو”، وهذا في إنتظار حسم الأمور مع باريس سان جيرمان. وأكدت جريدة “ليكيب” بأن إدارة الملكي عازمة على حسم الأمور في الأيام القليلة القادمة.

وكشفت الصحيفة الرياضية الأولى في فرنسا، بأن الرئيس فلورانتينو بيريز، مُستعد للقيام بخطوة مجنونة، من خلال عقد أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، من خلال تجاوز قيمة الـ222 مليون أورو، والتي كان “البي أس جي” قد صرفها في سنة 2017 من أجل خطف البرازيلي نايمار من برشلونة.

ويُرتقب أن تشهد الأيام القليلة تطورات جديدة، حيث كان العرض الأول للميرينغي في حدود الـ160 مليون أورو، ولكنه قوبل بالرفض من طرف الرئيس ناصر الخليفي، في إنتظار مُقترحات بقيمة أعلى.