ريال مدريد والبياسجي مهتمان بمحرز

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، عن دخول لاعب المنتخب الوطني، رياض محرز، اهتمامات ريال مدريد و باريس سان جيرمان.

وأوضحت”ليكيب”، أن قُرب نهاية عقد الدولي الجزائري، مع فريقه مانشستر سيتي مطلع الموسم المقبل يشجع الفريقين على ضم اللاعب.

كما يأتي اهتمام باريس سان جيرمان، بنجم المنتخب الوطني، رياض محرز، لتعويض الرحيل المرتقب للاعب الأرجنتيني دي ماريا عن الفريق.

وأوضحت”ليكيب”، أن ريال مدريد مهتم أيضًا باللاعب الجزائري، بسبب سعره الذي سيبدو في المتناول بحوالي 40 مليون يورو.