ريال مدريد والسيتي يعبران إلى الدور ثمن النهائي من رابطة الأبطال

تأهل كل من فريق مانشستر سيتي و ريال مدريد إلى الدور الثمن النهائي من منافسة رابطة أبطال أوروبا على حساب كل من كوبنهاغن الدنماركي ولايبزيغ الألماني.

و فاز فريق مانشستر سيتي بثلاثية كاملة مقابل واحد، على الضيف كوزبنهاغن بملعب “الإتحاد” وسط تألق ألفاريز الذي سجل هدفا عالميا.

في حين تأهل فريق ريال مدريد رغم فرض الفريق الضيف لايبزيغ التعادل أمامه، في المباراة التي جرت بملعب “سانتياغو بيرنابيو”.