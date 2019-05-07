“ريال مدريد” و”زيدان” يُنقذان “محرز” !!

يُريد المدرب الفرنسي لفريق “ريال مدريد” الإسباني “زين الدين زيدان” خطف نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وكشفت العديد من المصادر مؤخرا أن الجناح الألماني “ليروى ساني” يوجد ضمن أولويات “زيزو” بسبب نقص مُشاركاته مع “السيتي” هذا الموسم.

وأضافت ذات المصادر أن إدارة “فلورنتينو بيريز” تُريد القيام بثورة وإستقدام نجوم عديدة أبرزها مُنافس “محرز” الأول.

وفي حال رحيل “ساني” سيكون “محرز” أمام حتمية البقاء خاصة وأن “غوارديولا” لن يسمح برحيل نجمين في آن واحد.

إضافة إلى أن خروج ساني سيجعل نجم الخضر أمام فرصة كبيرة للمُشاركة بشكل أكبر الموسم القادم.