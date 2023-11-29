ريال مدريد يؤكد أمام نابولي وارسنال يفوز بسداسية كاملة

أسفرت نتائج دوري رابطة أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، عن نتائج متباينة بين الفرق التي تبحث عن التأكيد والأخرى عن رد الإعتبار مثل نادي ارسنال.

وفاز العملاق ريال مدريد برباعية مقابل اثنين امام نابولي في اللقاء الذي لعب بسانتياغو بيرنابيو بعد الفوز في لقاء الذهاب بثلاثية مقابل اثنين.

كما فاز نادي ارسنال بسداسية نظيفة أمام لانس، بعد الخسارة في المباراة الماضية، في حين انتهت المباراة المثيرة بين انتر ميلان و بنفيكا بالتعادل ثلاثة مقابل ثلاثة، في حين خيب بايرن ميونيخ أمام أنصار في مباراته أمام كوبنهاغن.

وجاءت النتائج كالتالي:

ريال مدريد 4 – 2 نابولي

بايرن ميونيخ 0 – 0 كوبنهاغن

أرسنال 6 – 0 لانس

سبورتينغ براغا 1 – 1 يونيون برلين

انتر ميلان 3 – 3 بنفيكا

ريال سوسيداد 0 – 0 سالزبورغ

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