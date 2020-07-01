“ريال مدريد” يبدأ خطواته لضم “مبابي”

كشفت مصادر صحفية إسبانية، أن “ريال مدريد” بدأ خطواته لضم الفرنسي “كليان مبابي” نجم “باريس سان جيرمان”.

وحسب ما ذكرت ذات المصادر، فإن “بيريز” كان قد اجتمع مع وكيل أعمال “مبابي” و “والده” في 3 مناسبات.

الاجتماع الأول كان في شهر ماي و في مدينة مارسيليا حيث سافر “فلورينتينو بيريز” مع أشخاص آخرين ليلتقي محامي “مبابي” هناك.

الاجتماع الثاني كان في شهر جوان في الدوحة حين سافر بيريز ليلتقي مع الأمير آل ثاني وكان الهدف بالنسبة لرئيس “ريال مدريد” من عقد هذا الاجتماع هو التعرف على مدى إمكانية التعاقد مع النجم الفرنسي.

الاجتماع الثالث أيضا تم عقده بنهاية الأسبوع الماضي في مدريد، سافر والد “مبابي” إلى العاصمة الإسبانية بطائرة خاصة و التقى بيريز وجوزي أنخيل سانشيز.